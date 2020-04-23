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會考近！國中為考生午餐菜單安排包粽、優格助消化

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
五福國中和家長會長特別為所有考生準備好文昌筆和應考文具。圖／五福國中提供
五福國中和家長會長特別為所有考生準備好文昌筆和應考文具。圖／五福國中提供

國中教育會考進入倒數，考生壓力愈來愈大，心情難免浮躁不安。高雄市五福國中為了幫考生紓壓祈福，將營養午餐菜單加入了包子、粽子等，還有杯優格可助消化，並送上天公廟文昌帝君加持的文昌筆與特製的花布大粽子，希望考生包中理想高中。

五福國中學務處用心錄製「考前應試秘訣」溫馨搞笑影片，由各科老師粉墨登場，將自己畢生絕學提供給考生。還有各班導師的虔誠祝福，校犬「小愛」的溫馨提醒，提供各班導師利用早自修或班會課時，播放傳遞給考生。

考生王同學說，老師們造型很好笑，提示會考重點，帶給正能量，對會考更有信心。黃同學看完影片，覺得老師們的貼心，讓同學們感動，減少了面對會考的緊張與憂慮。

校長陳宗慶表示，為了應景「包高中」系列活動，學校營養午餐會議決議，特別提供考生包子、蛋糕、粽子，並搭配冬瓜仙草湯，還有杯優格可幫助消化。

五福國中家長會長紀乃翰和校長陳宗慶，特別為所有考生準備好文昌筆和應考文具，上週末就帶著文具與考生名單，一起到香火鼎盛的天公廟文昌帝君座前祈福過香。學生們拿到加持過的文昌筆與學務處特製的花布大粽子，覺得開心又安心。

五福國中玄關也利用公布欄布置亮麗多彩的祈福樹，上面有師長的結實纍纍的祝福卡，學弟妹給考生的樹葉祝福卡，考生們也貼上自己期許的樹葉祝福卡，為自己加油打氣。

五福國中考生寫下「包高中」心願掛在許願樹上，希望辛苦耕耘，果實豐碩。圖／五福國中提供
五福國中考生寫下「包高中」心願掛在許願樹上，希望辛苦耕耘，果實豐碩。圖／五福國中提供
五福國中考生寫下「包高中」心願掛在許願樹上，希望辛苦耕耘，果實豐碩。圖／五福國中提供
五福國中考生寫下「包高中」心願掛在許願樹上，希望辛苦耕耘，果實豐碩。圖／五福國中提供
高雄市五福國中為了幫考生紓壓祈福，將營養午餐菜單加入了包子、粽子等，還有杯優格可助消化。圖／五福國中提供
高雄市五福國中為了幫考生紓壓祈福，將營養午餐菜單加入了包子、粽子等，還有杯優格可助消化。圖／五福國中提供

國中教育會考 粽子 營養午餐

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