抗疫需要藝文能量 金馬賓館當代美術館5月辦新展

位在高雄市壽山山腳下的金馬賓館當代美術館，以大自然結合藝術展覽的場域吸引民眾造訪，疫情嚴峻，讓展覽活動票房也受挫，經營金馬賓館當代美術館的御盟集團則逆向思考，認為防疫雖要保持社交距離，但和藝文還是可以零距離，下月將推出亞洲知名藝術收藏家宮津大輔的「25年錄像收藏展」，持續為台灣藝文推廣盡分力。

館方表示，宮津大輔本人確定無法在開展時出席，和對台灣的藝文經營團隊，願意在全球艱難時刻不放棄辦展的理想感到欣慰，也期待疫情過後，能親自到高雄和喜愛當代錄像藝術的同好相見，分享藝術的美好。

館方也說，疫情期間，為落實防疫，入館者一律量體溫、酒精消毒手部，也採人員動線分流、公共空間每小時密集重點消毒等措施，提供民眾安心看展的空間。