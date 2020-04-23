減少公眾隱憂 高市加強拆竹架及廢棄廣告
5月至11月是颱風好發季節，颱風伴隨的狂風驟雨，容易造成廣告物掉落，影響公眾安全。高雄市違章建築處理大隊施鐵腕，除拆除廢棄廣告物外，對結構相對脆弱竹鷹架廣告也加嚴取締拆除，要讓可能造成公眾安全隱憂的竹架廣告在高雄市銷聲匿跡。
高雄市政府工務局表示，工務局違章建築處理大隊去年共取締拆除竹架、廢棄廣告780件，成效不錯，今年會繼續執行。
依據往年災害應變中心在颱風期間通報案件中，廣告物掉落、傾倒占相當高比例，除讓救災人員疲於奔命，浪費公部門資源外，也讓救災人員身處危險工作環境中。工務局提醒商家，為減少颱風侵襲時招牌掉落風險，民眾要對自家的廣告招牌做好安全檢查，以免風災造成砸車傷人憾事。
違章建築處理大隊長蔡政哲說，違建拆除首重公安，施工中違建及影響公安的違建，將列為優先處理對象，展現公權力捍衛市容觀瞻與公共安全。
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