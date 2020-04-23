減少公眾隱憂 高市加強拆竹架及廢棄廣告

高雄市議會昨天開第3次臨時會，市長韓國瑜率相關一級主管到議會列席報告防疫、紓困和振興產業。一開會，國民黨團總召曾俊傑提臨時動議，要求臨時會專案報告併入定期會，待疫情趨緩再開定期會。民進黨團和時代力量議員反對並退席抗議，最後採表決，有32人、超過出席的半數贊成曾俊傑的主張，臨時會開不到半小時即結束，市長也不用報告。議會取消臨時會，韓國瑜表示尊重，強調市府「防疫第一」目標不變。

2020-04-22 23:11