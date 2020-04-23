東北季風增強 高市環保局：周五前空氣品質好周末轉差

受到東北季風增強影響，周五前溫度將逐漸轉涼，高雄市環保局表示，這股東北風也為西半部帶來較強的風速，擴散條件轉好的狀況下，各地空氣品質相對不錯。但25至26日周末假日，空氣將逐步轉差，可能轉為橘色等級，敏感族群外出要留意空氣品質。

高雄市環保局「空品報你知」官方line帳號提醒，本月24日前空氣較好，此時台灣上空是較強的東北風吹拂，加上華南雲雨帶東移，上風處的雨勢明顯，沒有顯著的汙染物滯留，空氣可以維持「普通」。

周末假日25至26日，此時東北風逐漸轉為偏東風，加上轉東風前，有些微境外汙染滯留在北部海面，將順著氣流逐漸往南移向台灣，空氣將逐步轉差，有機會來到橘色等級，敏感族群外出要留意。

外出除了關注空品，氣溫也要留意。環保局表示，24日以前不太需要擔心空氣品質，但北風帶來的涼空氣會愈來愈明顯，提醒市民出門要多加件外套，也記得帶雨具。