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敦睦艦隊屏東確診累計5例 新足跡為家樂福桂林鐵板燒
敦睦艦隊確診個案，屏東縣昨天再添1例確診，截至目前為止，艦隊上屏東籍確診案例已累計至5例，並公布新確診者足跡，其中包含屏東家樂福新屏店，縣府隨即通知店家，業者也配合閉館進行全館消毒。
經疫調，該明確診個案，於17日下午6時至7時許，到訪屏東家樂福新屏店內的桂林鐵板燒餐廳用餐，用餐完畢後，隨即離開家樂福。盡管確診者足跡只停留在家樂福內的鐵板燒餐廳，但業者為保障顧客安全與權益，仍在昨天暫停營業進行閉館消毒。
歷經一天的作業，家樂福新也在今天上午9時恢復營業。並升級防疫措施，除原有的防疫措施，更加強員工量額溫、酒精消毒，出入口與收銀人員皆穿戴全護面具、戴口罩與手套，若有疑似症狀，也會立即進行檢疫並居家隔離。
家樂福表示，防疫消毒期間不便之處請民眾見諒，相信恢復正常營業後家樂福新屏店將提供更全面安全的購物環境。家樂福新屏店全體員工感謝各位顧客的支持。
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