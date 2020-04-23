高雄市：25日後空氣品質可能對敏感族群不健康

受到東北季風增強影響，高雄地區空氣品質相對較好，但高雄市政府環保局今天提醒，25日週休假日後有些微境外污染物將順著氣流逐漸南移，空氣品質可能對敏感族群不健康。

高市府環保局空污與噪音防制科預報空品監測，受到東北季風增強影響，24日前的溫度逐漸轉涼，且這股東北風也帶來較強的風速，在擴散條件轉好的狀況下，空氣品質都相對不錯。

高市府環保局空噪科說明，24日前因台灣上空是較強的東北風吹拂，加上華南雲雨帶東移，上風處的雨勢明顯，因此沒有顯著的污染物滯留，空氣品質都可以維持「普通」為主。

不過，高市府環保局空噪科指出，25日東北風逐漸轉為偏東風，加上轉東風前有些微的境外污染物滯留在北部海面，將順著氣流逐漸往南移，空氣品質將逐步轉差，注意可能來到「橘色等級-敏感族群不健康」。