公布疑似個案被譏草包 高市府：任意侮辱無助防疫

敦睦艦隊爆發群聚感染，744名官兵有349人居住高雄，高雄市長韓國瑜日前擔憂有9名市民可能感染，外界見解不一，高雄市政府對此表示，全市防疫拉警報，人力吃緊，政治團體應暫時放下偏見協助防疫，畢竟市民現在共同的敵人是新冠肺炎，任意侮辱別人是著包無助防疫，只凸顯自己偏差價值觀。

高雄市政府說明，新冠肺炎病毒非常狡猾，中央21日公布的磐石艦新增3確診案例都是「一採陰、二採陽」，高雄市21日公布的9名疑似個案只是「一採陰」，後續仍需持續採檢，面臨疫情持續擴大，基於「料敵從寬禦敵從嚴」的防疫原則，市府謹慎以對，寧可多做一點也不錯放一人。

高市府表示，對有感染症狀的疑似個案提高警覺於法有據，地方主管機關應迅速檢驗診斷並調查傳染源或採行其他必要的措施，回報中央主管機關。「政治團體應該尊重衛生局的專業判斷，多了解第一線防疫的難處與佈局，不該貿然批評，拖累前線的防疫工作。」