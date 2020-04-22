照過來！金門加碼獎勵屋頂裝太陽能系統最高補助50%

屋頂想裝設太陽能發電系統的民眾注意囉！金門縣政府配合金門低碳島二期計畫，為增加再生能源發電容量，再添利多，今天傍晚宣布，民眾申請在合法私有建物屋頂安裝太陽光電發電系統，單案補助上限上調至50萬元，另外也放寬申請門檻，讓部分的鐵皮違建也可申請。

金門縣府建設處表示，此次縣府上調補助金額，以申辦較簡易的免申請雜項執照的太陽光電發電系統為例，1至10瓩由原先每瓩1萬元加碼至1萬5000元，增幅達50%，單案補助上限更由20萬元調高至50萬元。補助金額名列各縣市前茅。

建設處說明，以台電109年躉售費率1瓩以上不及20瓩、外島獎勵15%+高效能加成6% 計算，每發電度收益7.0299元。分析金門地區設置太陽能光電發電設備成本每瓩約為新台幣6萬6000元 (平均數)，再以歷年民眾申請案容量均值15瓩計算，設置成本約100萬元上下，以每瓩年均每日發電量約為3 至3.5度 (高效能模組各廠商效益不同)，年售電效益金額約為12萬元，約6至7年可回收成本。

若以台電躉售契約20年期間，仍享有10年以上的簽約費率收益，若不考慮發電效能自然衰減等前提，還有上百萬元的淨收益。

縣府將地區發展太陽光電發電系統的推廣，著重在申辦程序、設置成本相對較低的第三型屋頂型太陽能光電發電設備的推廣。

建築物屋頂型太陽能光電設施，具有遮陽、隔熱、減碳減排、售電收益等優點，且經濟部與內政部會銜修正「設置再生能源設施免請領雜項照標準」，依規定在不影響公安全及妨礙違章建築處理之前提下，可於合法建物屋頂設立太陽能光電發電系統，高度限制最高可達4.5公尺，大幅減低一般合法建物設置光電設施門檻。

縣府說，有意願的民眾可至金門縣政府建設處網頁-便民服務-再生能源類補助、民眾申辦案件表格處下載詳細補助作業要點及申請表格 (https://ead.kinmen.gov.tw/)，諮詢電話，承辦人建設處林先生電話:082- 318823分機62392。