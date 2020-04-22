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完成最後一塊拼圖 民進黨連江入審會停擺多年今重生
民進黨「連江縣入黨審查委員會」今獲得民進黨中執會通過改聘委員名單，重新插旗馬祖，由選立委失利的中國事務部副主任李問擔任召集人，將積極籌備地方黨部為民服務。
過去民進黨曾在前總統陳水扁執政時期設立連江縣入黨審查委員會，然2008年後多年未實際運作，今年立委選舉後，選戰承諾深耕馬祖的李問即刻籌畫連江縣地方黨部事宜。
為成立連江縣地方黨部，李問積極向前往台灣及離島向各民主前輩請益，並不斷向連江縣民宣傳創黨理念及精神，在立委選舉後3個月，入黨數從5人暴增逾100人。
李問表示，相隔12年，連江縣入黨審查委員會今再度獲得民進黨中執會通過改聘委員名單，成立入審會，未來將以民主程序選出新任黨職幹部後，將正式成立地方黨部。
然參考2000年金門縣黨部成立經驗，未來連江縣黨部第一屆黨員大會暨黨職選舉，確定不會趕在5月24日全國地方黨職選舉共同舉辦，待民進黨主席及中常會進行規畫，相關時程還在研議中。
連江縣入審會委員名單除李問外，還包含前福建省政府委員林火孟、連江縣旅館民宿發展協會理事長吳明忠、連江縣社造中心主持人蔡佳蓉、連江縣身心障礙協會理事曹鳴勳、教育工作者曹辰瑩、台大台灣文學所碩士生劉亦等7人。
年齡橫跨老中青不同世代，有馬祖在地人、嫁到當地的馬祖媳婦、在外求學馬祖子弟、台灣搬至馬祖搭打拚的「新馬祖人」，凸顯注重馬祖多元意見及聲音。
李問表示，入審會多年停擺後新生，是馬祖政黨政治歷史性的一步，也是民進黨成立34年以來，最後一個成立的地方黨部，將致力打造更公平政治環境，除鼓勵良性競爭、避免壟斷外，也盼各界關注離島建設發展。
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