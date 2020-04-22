屏東自來水普及率未達6成 立委促内麟淨水場加快腳步

立法院經濟委員會今天審查109年度台電及台水預算案，屏東縣籍立委蘇震清鑑於屏東縣内埔、麟洛、萬巒地區需水孔急，但「内麟淨水場」預計110年才能完成規畫設計，為加快時程，臨時提案「請台水公司於109年即推動該地區供水規劃與建設」，獲得經濟委員會決議通過。

蘇震清說，用水是人民的基本權利，但要在一個鄉鎮引進自來水，除了要取得多數居民同意接管意願書外，自來水公司後續也要進行水源探測和管線規畫等工作； 他多年來為鄉親舉辦多場供水協調會和說明會，並扮演相關部門橫向溝通的橋樑，要讓屏東人有乾淨便利的自來水可用，雖然自來水普及率已有提升，但還未達到6成目標，仍須持續推動。

他說，內埔、麟洛、萬巒是自來水普及率偏低地區，用水的急迫性很高，他曾經召開供水説明會，也是水公司近期推動相關工作的重點；由於「內麟淨水廠」預計要110年才能完成規畫設計，他認為有必要加快時程，今天在立院經濟委員會提案，以屏東地區供水普及率尚未達60%，目前内埔、麟洛、萬巒地區用水孔急，請台水公司於今年即推動該地區供水規畫與建設。