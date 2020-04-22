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觀光從業人員培訓 台東爭取到近3百萬元補助

中央社 / 台東縣22日電

受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光局推出觀光產業人才培訓補助，立委劉櫂豪台東爭取到新台幣285萬8200元補助，業者表達感謝。

劉櫂豪今天發布新聞稿表示，觀光旅遊是台東重要產業之一，在這次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，觀光旅遊業者與從業人員受到的衝擊及影響最大，他曾多次對觀光產業紓困方案質詢交通部與觀光局，要求訂立合適並有感的紓困措施。

因此交通部公布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，輔導觀光相關產業舉辦短期人才培訓，並補助受訓人員每小時158元，最高可申請120小時，共1萬8960元，以協助受疫情影響的觀光產業，穩定勞工就業與事業營運，並促進未來產業轉型升級。

劉櫂豪表示，台東縣觀光協會將籌辦從4月27日至5月18日，為期15天的培訓課程，這次協助協會申請人才培訓計畫補助，成功爭取到285萬8200元。雖然許多觀光產業受疫情衝擊影響，但交通部觀光局也研擬方案期能透過補助人才培訓的方式，降低疫情影響，並增進產業未來復甦升級能量，期待民間業者與政府一起攜手努力，度過這次防疫難關。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭代表業者感謝劉櫂豪幫台東爭取到補助經費。

台東 劉櫂豪 新冠肺炎 觀光局

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