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台26線秘境公路解禁遊覽車 預定6月試辦有條件開放

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
位處台灣東南角邊陲地的省道台26線港仔至旭海段，濱臨太平洋原始海岸的綺麗風光和公路局結合藝術家沿路打造的休憩亭，被環島車友譽為絕美秘境公路；地方爭取遊覽車解禁，公路局預定6月試辦有件開放。記者潘欣中／翻攝
位處台灣東南角邊陲地的省道台26線港仔至旭海段，濱臨太平洋原始海岸的綺麗風光和公路局結合藝術家沿路打造的休憩亭，被環島車友譽為絕美秘境公路；地方爭取遊覽車解禁，公路局預定6月試辦有件開放。記者潘欣中／翻攝

省道台26線屏東縣滿州鄉港仔至旭海段，保有原始海岸風貎的綺麗自然風光，是環島車友必訪之地，因部分路段路幅狹窄，一直禁行大型遊覽車，在地滿州鄉公所為活絡地方觀光，去年向公路局爭取解禁；公路總局在安全優先前提下，擬定上午北行、下午南行且需事前申請的有條件開放方案，送屏東縣道安會報通過後即送交通部公告，預定6月試辦，再做滾動式調整。

位處台灣東南角邊陲地的省道台26線港仔至旭海段，全長7.3公里，因環團反對屏東縣牡丹鄉旭海端和台東縣達仁鄉安朔端連結，成為全台省道環島網的唯一缺口，因部分路幅不到6公尺，基於行車安全，一直禁行遊覽車；濱臨太平洋原始海岸的綺麗風光和公路局結合藝術家沿路打造的休憩亭，被環島車友譽為絕美秘境公路，也因遊覽車和公車巴士無法駛進，地方認為阻礙觀光發展，要求解禁聲音不斷。

公路局第3區工程處楓港工務段長鍾漢賢說，與專家學者到場實勘討論後，在行車安全優先前提下訂出有條件開放方案，每天上午7時時中午12點放行北向港仔往旭海，下午12時半至5時半放行南向；該路段位於中科院九鵬基地旁，若遇火砲射擊或天候因素不佳，遊覽車禁入，且事前需向公路局申請，監理站會登記紀錄監控，違者將依道路交通管理處罰條例開罰。

他說，環保團體憂心開放遊覽車後，過重的人為遊憩壓力會破壞秘境公路的美麗風貌，建議採總量管制保護，學者專家擬出的有條件放行方案，已兼具總量管制效果；在強化行車安全作為上，會增設安全警告燈號、號誌並增闢會車空間，下周送縣道安會報審議，通過後即送交通部公告，預定6月試辦，之後視實際狀況做滾動式調整，創造多贏局面。

滿州鄉長余增春說，道路拓寬經費龐大，全日開放非一蹴可及，半日對向開放可滿足大部分需求，未來遊覽車無需為繞道而打「退堂鼓」，沿線優美的原始海岸景觀外，還有港仔沙漠、八瑤灣、九鵬基地、鼻頭草原，連結牡丹旭海溫泉、阿塱壹古道等景點，未來規畫和社區合作設微形休息站，活絡地方觀光；鄉代表潘義輝則提醒再強化行車安全，部分路段路幅窄，確實讓人憂心。

位處台灣東南角邊陲地的省道台26線港仔至旭海段，濱臨太平洋原始海岸的綺麗風光和公路局結合藝術家沿路打造的休憩亭，被環島車友譽為絕美秘境公路；地方爭取遊覽車解禁，公路局預定6月試辦有件開放。記者潘欣中／翻攝
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位處台灣東南角邊陲地的省道台26線港仔至旭海段，濱臨太平洋原始海岸的綺麗風光和公路局結合藝術家沿路打造的休憩亭，被環島車友譽為絕美秘境公路；地方爭取遊覽車解禁，公路局預定6月試辦有件開放。記者潘欣中／翻攝

遊覽車 屏東縣 環島

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