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台版「星守犬」真實上演 開愛車載著愛犬在外流浪十年

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
62歲的阿樂（化名）歷經重傷住院、婚變甚至在外流浪10年後，直到「流星家園」幫助下重振生活。記者陳弘逸／攝影
62歲的阿樂（化名）歷經重傷住院、婚變甚至在外流浪10年後，直到「流星家園」幫助下重振生活。記者陳弘逸／攝影

曾在2008年轟動日台的漫畫《星守犬》，講述一段中年男子因失業、家庭失和又婚變，只好帶著愛犬開著車四處流浪的故事，還曾在2011年改編成電影，並由日本知名演員西田敏行主演。豈料，原以為在漫畫與電影才會出現的情節，竟然在台灣真實上演。

民國47年出生的阿樂（化名），在屏東縣東港鎮長大，國中畢業後就跟著技師學習維修漁船，直到服完兵役，便轉行從事電工。阿樂25歲便在電工業出師，隨後也結婚生子。一切看似順遂，卻在他50歲那年開始出現變故。

阿樂並不善言詞，但工作任勞任怨，由於求學時間短，就算擁有一手好電工技術，卻無法考取證照持續往上發展，只能不斷從事勞力的工作。阿樂25年來認真打拼累積不少積蓄，也讓家人生活衣食無缺，生活無虞，也不曾讓家中3個小孩求學都不曾付過學貸，但在打拼事業的過程中，卻與家人關係逐漸疏離。

直到50歲那年，一場工安意外讓阿樂住進加護病房，出院後無法再從事原本的工作，再加上長期與家人關係疏遠，不僅妻子與他離婚，還帶走所有的家產，甚至兒女也對他棄之不顧。

受到重挫的阿樂一度一蹶不振，只能透過親友的支援暫時過活，好不容易在親友的幫助下，重新找到工作來維持生活，卻仍無法脫離過往對他的重擊。阿樂為了走出傷心地，他決定用僅有的錢，買一台車帶著飼養8年的愛犬「語軒」，以車為家在台灣四處流浪。

阿樂感嘆，忙碌了大半輩子，卻從來沒有機會四處走走看看，也打算就開著車四處流浪，來度過餘生。

阿樂與愛犬在台灣流浪將近10年，想不到命運再次跟阿樂「開玩笑」。在今年2月阿樂來到台東，由於天氣寒冷發動汽車開暖氣，喝了酒準備在車上過夜，汽車卻突然起火，「語軒」叫醒正在熟睡的阿樂，阿樂為了逃出車內，車門一開，大火瞬間吞噬車體，阿樂試圖想救出愛犬「語軒」自己卻嚴重燒傷再度進了醫院。

這起火燒車意外，不僅讓阿樂失去愛犬，他僅有的「財產」也付之一炬。當他出院時，台鐵警察替他買了一張返回屏東的車票，還捐給他一碗泡麵與3百元，成了他現在僅有的財產。

阿樂回到屏東後，在社工的幫忙下，來到「流星家園」，盡管燙燒還沒痊癒，他仍熱心將的電工技術幫助園區，重新開始他的另一段生活，歷經這一切後，阿樂說，「只有自己看得開，生活才能看得開」。他還說，非常感謝這段時間「流星家園」照顧，如果未來有機會希望能成為一名廟公，作為回饋社會的方式。

62歲的阿樂（化名）歷經重傷住院、婚變在外流浪10年後，直到「流星家園」幫助下重振生活。記者陳弘逸／攝影
62歲的阿樂（化名）歷經重傷住院、婚變在外流浪10年後，直到「流星家園」幫助下重振生活。記者陳弘逸／攝影

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