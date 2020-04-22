烈嶼軍方工程包商濫挖山坡地受罰 允盡力復原

金門縣烈嶼鄉軍方麒麟山工程包商涉濫挖山坡地，面積達1000平方公尺，鄉親憂心雨季來臨將造成土石流；金防部表示，軍方也是受害者已向縣府舉發。廠商坦承疏忽，將盡力復原。

烈嶼鄉代會主席方駿洋今天帶領媒體現場視察，方駿洋表示，麒麟山靶場曾是軍方長年使用的戰車靶場，后麟營區也曾作為油庫場址，隨著戰地政務解除，駐軍裁撤後，成了閒置營區；居民憂心土地會遭受污染，向軍方反映後，軍方委商執行麒麟山靶場污染場址工程與后麟營區土壤及地下水污染細密調查，承包商執行作業，時間自2019年9月到2020年11月。

方駿洋表示，廠商便宜行事，在麒麟山工程告一段落時，竟未經林地所有權人同意，也未依契約施作規範，直接駕駛怪手由山上開路到山下，進行地上物藤蔓移除與地下物調查相關作業，破壞樹林土石與民眾祖墳，導致原有地貌改變，嚴重影響水土保持，雨季將到，威脅麒麟山下后頭村鄉親居住安全。

金防部表示，承包商私自開路，金防部也是受害者，雖然濫挖範圍並非軍方土地，金防部已於1月間向縣府和環保局舉發。

廠商坦承因施工疏忽，多開挖1000平方公尺林地，破壞原有地貌，除了曾遭縣府勒令停工，也因此被開罰新台幣12萬元。廠商代表林俊銘表示，已向縣府建設處提出復育計畫，其中包括修繕2處民眾祖墳，原有濠溝復原，植栽復育也已展開。

林俊銘表示，由於鄉民對復原計畫有意見，復原計畫修訂後經縣府審核，今晚將舉行說明會，聽取民眾意見後再施作，盼能如期在30日完成復原。