防疫再升級！金門國家公園25日起關閉多媒體簡報室

新冠肺炎疫情持續發燒，金門國家公園管理處繼1月底暫停開放密閉狹小空間後，今天再度表示，因應防疫需求，園區內各景(據)點室內媒體播放室將自4月25日(六)起暫時開放，其它展示空間正常營運。

金門國家公園管理處遊憩服務課長蔡立安表示，因應新冠肺炎防疫需求，金管處已於1月30日起先針對馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間，暫停開放；日前並開始實施進入室內空間量測體溫及實名登記。

但鑑於近來染疫情況增加，遵照中央流行疫情指揮中心社交安全距離相關規定並因應防疫需求，故園區各室內媒體播放室自本周六起，也將暫時開放。

金管處表示，目前全球正面臨前所未有的疫災，為防範疫情並減少感染風險，若因執行政府各項防疫措施，造成民眾的不便，只能對民眾深感抱歉。