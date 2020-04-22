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澎湖防疫戶外活動一律戴口罩 違者罰3千元

中央社 / 澎湖縣22日電

敦睦艦隊有27名官兵染疫，足跡遍及全台多縣市，成為防疫最大隱憂，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，即日起至5月13日在縣內戶外活動人員，一律要配戴口罩，勸導不聽者將罰3000元。

賴峰偉表示，海軍磐石艦27名確診者短短幾天在全台趴趴走，近距離接觸者眾多，全台人心惶惶，為防範敦睦艦隊可能造成的連鎖感染，縣府決定即日起至5月13日止，在全縣戶外場所活動人員均應配戴口罩，未配戴口罩且經警察人員勸導不從者，處新台幣3000元罰鍰。

澎湖縣流行疫情指揮中心也表示，敦睦艦隊磐石艦確診者官兵，主要是在高雄和台南市，縣府等相關人員即起至5月5日，暫緩赴高雄、台南出差；民眾若前往，全程要戴口罩、勤洗手和做好個人防疫。全縣各漁港也禁止外縣市遊憩船、海釣船或水上摩托車等泊靠。

縣府表示，擁擠、密閉場所，依中央流行疫情指揮中心規定仍應佩戴口罩。針對縣內八大行業，縣府要求實施實名制、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，違反規定依「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高開罰100萬元。

口罩 敦睦艦隊 疫情

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