疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

敦睦艦隊爆發群聚感染，27名感染者足跡遍布全台，引發社區感染隱憂，湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，即日起至5月13日止，澎湖全縣在戶外場所活動的人員均都要戴口罩，經勸導不聽者，依傳染病防治法開罰3000元，也責成澎縣公務人員至5月5日暫緩到高雄及台南出差。

賴峰偉表示，磐石艦泊靠在高雄，官兵活動地點在南部地區，高雄、台南地區感染風險增加，因此澎湖公務員即日起至5月5日暫緩到高雄、台南出差。

他說，磐石艦27名確診者近日在全台趴趴走，接觸者眾多，全台人心惶惶，為防範敦睦艦隊造成連鎖感染，澎縣府決定即日起至5月13日止，全縣戶外場所的活動人員均應戴口罩，勸導不聽者將開罰。縣內八大行業則實施實名制、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，違反者最高開罰100萬。