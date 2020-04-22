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影／送愛到義大利物資啟航 呂神父「感謝台灣人的愛」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
義大利醫療人員收到日前從國外送去的第一批救助物資，非常感謝台灣人的愛心幫助。記者戴永華/翻攝
義大利醫療人員收到日前從國外送去的第一批救助物資，非常感謝台灣人的愛心幫助。記者戴永華/翻攝

台灣人感恩捐出1.5億元給天主教靈醫會，救助義大利疫情。第一批在國內採購的274箱愛心物資，今天由義大利駐台代表收下，專車載到機場送去義大利。呂若瑟神父在物資送出前特別感謝「台灣人的愛心，有你們真好」。

靈醫會與前衛生署長楊志良發起「吃人一斗，至少還人半口」募款救義大利，喚起台灣人踴躍捐助，仃之4月1日起短短6天募款達1.5億，除了愛心企業團體，更不少曾經接受靈醫會醫師及神父幫助過的市井小民共計2萬多人共襄盛舉，讓人感動。

為了趕在最短時間內把物資送達義大利，4月10日第一批在國外採購的防疫物資，包括呼吸器、防護衣及N95口罩抵達義大利，其餘多梯次國外防疫物資也陸續到位。

當第一批防疫物資送抵義大利時，當地的神父修女們無不感動萬分，還特別錄製感謝的影片，台灣與義大利雖然千里之遙，但他們說，因為愛把距離拉近，感謝台灣、我愛台灣。

這幾天台灣靈醫會人員也忙著清點造冊、裝箱及聯繫貨運。第一批國內物資共274箱、重達1710公斤，包含口罩、防護面罩、護目鏡、防護衣、額溫槍、醫療手套、消毒錠等，今天由義大利駐台經濟貿易文化辦事處代表紀大為受贈，專車載往機場。

看著一箱箱打包印有台灣LOVE義大利標章的物資陸續裝運上車，神父和全體工作同仁滿是感動。

呂若瑟神父感謝每位捐助者，不論是個人還是團體，沒有宗教的分別，懷著一顆愛人、助人的心，協助我們完成這次「愛送義大利」艱難任務，如果沒有大家的幫忙，我們無法獨力完成。他時常祈禱，祈求天主降福台灣，平安喜樂。

根據統計，1.5億元善款已經在國內採買醫療物資，分㧗送去義大利，總共動支6000多萬元，後續會視需求繼續採購。

義大利醫療人員收到日前從國外送去的第一批救助物資，興奮穿上防護衣，感謝台灣人的愛。記者戴永華/翻攝
義大利醫療人員收到日前從國外送去的第一批救助物資，興奮穿上防護衣，感謝台灣人的愛。記者戴永華/翻攝
愛心捐款在國內採買的第一批醫療物資，今天由義大利經貿辦事處代表紀大為(右一)代表收下，專車載去機場。記者戴永華/攝影
愛心捐款在國內採買的第一批醫療物資，今天由義大利經貿辦事處代表紀大為(右一)代表收下，專車載去機場。記者戴永華/攝影
愛心捐款在國內採買的第一批醫療物資，今天專車載去機場，送愛到義大利。記者戴永華/攝影
愛心捐款在國內採買的第一批醫療物資，今天專車載去機場，送愛到義大利。記者戴永華/攝影

義大利 呂若瑟神父 台灣人

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