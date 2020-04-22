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「疫情趨緩」再開 高市議會臨時會喊卡

聯合晚報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄報導
藍營議員以考量疫情嚴峻，要求舉手表決取消臨時會通過，民進黨集體離席表達抗議。 記者劉學聖／攝影
藍營議員以考量疫情嚴峻，要求舉手表決取消臨時會通過，民進黨集體離席表達抗議。 記者劉學聖／攝影

高雄市議會今原訂召開臨時會，要市長韓國瑜等市府官員到議會報告防疫防治、產業紓困等，但一開會，國民黨團總召曾俊傑即提議以防疫為重，建議今天報告併入之後定期會再報告，最後經大會表決，32人贊成取消此次臨時會，不到半小時即宣布散會。

高市議會「防疫」臨時會上午取消，原本備詢的市長韓國瑜手拿大批資料離開。 記者劉學聖／攝影
高市議會「防疫」臨時會上午取消，原本備詢的市長韓國瑜手拿大批資料離開。 記者劉學聖／攝影

高雄市議會今天召開第3屆第3次臨時會，國民黨團和民進黨團上午8點40分先閉門開黨團會議。國民黨籍議員黃紹庭說，目前高雄市疫情緊張，應等疫情趨緩後再開臨時會或定期大會；民進黨議員邱俊憲表示，國民黨提不出所謂「疫情趨緩」的定義，市府還是要接受議員監督，向市民說明防疫措施和紓困、振興產業措施。

韓國瑜、副市長葉匡時、副市長陳雄文和與防疫、紓困、振興產業相關局處首長上午原預定至議會，一旦決定開會，韓國瑜要上台報告，這將是在去年第2次定期大會施政報告之後，隔209天再進議事廳，其間曾請假參選總統，不過，因為宣布散會，也免了。

韓國瑜 國民黨 疫情

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