高市議會表決取消臨時會 綠議員批多數暴力

高雄市議會今天召開第3屆第3次臨時會，國民黨團總召曾俊傑以磐石艦事件疫情嚴峻，建議不開臨時會，主席陸淑美裁示表決，民進黨議員退席抗議，後以32比2票同意不開臨時會。

對此，民進黨在黨團開記者會批評國民黨多數暴力，韓國瑜愧對市民及迫切需要紓困的企業和民眾。國民黨團以磐石艦事件增添防疫難度，將在明天開程序委員會討論5月召開定期大會日程。

市議會程序委員會日前以新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫優先為由，決議將原訂4月16日的定期大會延後開議，後來在野黨連署提案召開臨時會，排訂臨時會日程22日到24日並進行「嚴重特殊傳染性肺炎防治情形及產業紓困振興暨提升觀光旅遊相關政策專案報告」，由市長韓國瑜率相關首長列席說明。

時值防疫期，市議會高規格管制，進出人員要量測體溫及實名登記，記者席也管制座位距離，議員全程配戴口罩，防疫嚴謹。

臨時會於9時48分在主席副議長陸淑美裁示開會後，曾俊傑就以敦睦艦隊官兵在高雄活動足跡造成疫情險峻，建議不開臨時會併同定期大會召開，至於市府要報告的防疫措施建請首長另開記者會或直播說明。

民進黨團總召韓賜村批評作法粗暴，他說28名跨黨派議員連署開臨時會應該重視，再者企業期待相關紓困方案，議會不開臨時會愧對市民。時代力量市議員林于凱也批評國民黨多數暴力表決不開會。無黨聯盟總召朱信強建議先議決定期大會日程。

在黨團代表發言後，主席9時58分裁示清點人數要進行表決，引發民進黨議員不滿，紛紛抗議退席。經表決32比2同意不開臨時會，陸淑美在10時2分宣布散會。

依規定要列席市議會專案報告的市長韓國瑜及首長也在議會表決不開臨時會後離開。

在民進黨團的記者會中，韓賜村等人批評國民黨暴力，市議員陳致中指國民黨將「防疫變防議」，迴避監督。時力市議員黃捷批評韓國瑜逃避監督，質疑是要等到6月6日被罷免後直接走人，高閔琳也質疑韓國瑜將防疫當成市政無能的遮羞布。

國民黨團於議會門口開記者會，市議員曾俊傑、陳美雅及黃紹庭都強調防疫的重要；憂心艦隊事件防疫破口，要讓防疫指揮官韓國瑜坐鎮指揮，守護市民安全。

高雄市議會共有66席，國民黨33席、民進黨25席、無黨聯盟4席、時力2席、台聯1席、親民黨1席。