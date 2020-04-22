磐石艦確診者到過戶所今才確認 高市議員質疑慢了3天

高雄市小港戶政事務所今天接到高雄市第一級疫情指揮中心通知，海軍敦睦艦隊確診個案曾到小港戶政事務所，因此全所上午10點起停止辦公一天，全面消毒。高雄市議員邱俊憲批市府防疫中心公布此「足跡」慢了3天，徒增市民的困擾與恐慌。高雄市衛生局長林立人說明，那名確診個案最初未完整訴說此足跡，是說不到幾分鐘，後來據手機定位才知去了兩次，第二次停留近半小時。

小港戶政事務所今天公告，因有敦睦艦隊確診個案到小港戶政事務所洽公，考量洽公民眾安全，戶所今天上午10點起停止辦公一天，全所消毒，戶所第2和第3辦公室仍照常辦公受理各項戶所業務。

邱俊憲表示，中央日前公布的足跡地圖就小港戶政事務所的資訊，高雄市政府19日也到戶所消毒 ，為什麼拖到今天才公布？經查小港戶政事務所的監視器，16日確診者與戶所承辦人接觸3分鐘，雙方都有戴口罩，距離超過1.5公尺；17 日再度到戶所洽公，在等候區等約7分鐘後未辦成自行離開，之後電話撤銷掛失。

邱俊憲用「擠牙膏」批評高雄市政府，強調此方式徒增市民的困擾與恐慌。

林立人針對確診者去過小港戶政事務之事表示，這與當時一開始未訴說完整有關，高雄市疫調作業是持續滾動更新，根據確診者停留時間是否超過15分鐘、接觸人數等做綜合延判，再對外公告。到過小港戶政事務所的軍官兵，初步掌握的訊息，是停留的時間很短，不到幾分鐘，後再據他的手機定位深入查察，發現他去小港戶政兩次，另一次停留近半小時，疫調人員最後比對是去過兩次，衛生局也如實做後續的公布。