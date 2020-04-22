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磐石艦確診者到過戶所今才確認 高市議員質疑慢了3天

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員邱俊憲質疑敦睦艦隊確診個案到過小港戶政事務所之事慢3天才告知戶所。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員邱俊憲質疑敦睦艦隊確診個案到過小港戶政事務所之事慢3天才告知戶所。記者楊濡嘉／攝影

高雄市小港戶政事務所今天接到高雄市第一級疫情指揮中心通知，海軍敦睦艦隊確診個案曾到小港戶政事務所，因此全所上午10點起停止辦公一天，全面消毒。高雄市議員邱俊憲批市府防疫中心公布此「足跡」慢了3天，徒增市民的困擾與恐慌。高雄市衛生局長林立人說明，那名確診個案最初未完整訴說此足跡，是說不到幾分鐘，後來據手機定位才知去了兩次，第二次停留近半小時。

小港戶政事務所今天公告，因有敦睦艦隊確診個案到小港戶政事務所洽公，考量洽公民眾安全，戶所今天上午10點起停止辦公一天，全所消毒，戶所第2和第3辦公室仍照常辦公受理各項戶所業務。

邱俊憲表示，中央日前公布的足跡地圖就小港戶政事務所的資訊，高雄市政府19日也到戶所消毒 ，為什麼拖到今天才公布？經查小港戶政事務所的監視器，16日確診者與戶所承辦人接觸3分鐘，雙方都有戴口罩，距離超過1.5公尺；17 日再度到戶所洽公，在等候區等約7分鐘後未辦成自行離開，之後電話撤銷掛失。

邱俊憲用「擠牙膏」批評高雄市政府，強調此方式徒增市民的困擾與恐慌。

林立人針對確診者去過小港戶政事務之事表示，這與當時一開始未訴說完整有關，高雄市疫調作業是持續滾動更新，根據確診者停留時間是否超過15分鐘、接觸人數等做綜合延判，再對外公告。到過小港戶政事務所的軍官兵，初步掌握的訊息，是停留的時間很短，不到幾分鐘，後再據他的手機定位深入查察，發現他去小港戶政兩次，另一次停留近半小時，疫調人員最後比對是去過兩次，衛生局也如實做後續的公布。

高雄市 衛生局

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