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碩士夫妻務農竟輸給小學農友 用科學研究闖出一片天

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉夫妻檔黃駿騏（左）及李慧雅是少數頂著國立大學碩士光環的農友，兩人14年來不斷從錯中學，再導入友善環境農法並申請產銷履歷認證，擁有批死忠宅配顧客。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮鄉夫妻檔黃駿騏（左）及李慧雅是少數頂著國立大學碩士光環的農友，兩人14年來不斷從錯中學，再導入友善環境農法並申請產銷履歷認證，擁有批死忠宅配顧客。記者潘欣中／翻攝

屏東縣枋寮鄉夫妻檔黃駿騏及李慧雅是少數頂著國立大學碩士光環的高學歷農友，原分別在農業科技公司及證劵行任職，因不捨務農雙親年邁，14年前返鄉接手供他念到研究所的蓮霧及芒果園，第1年淒慘的7萬元年收入沒有嚇跑兩人，反而四出觀摩學習，發揮實驗室研究精神找問題，再導入友善環境農法並申請產銷履歷認證，已擁有批死忠宅配顧客，收入也回到過去水準。

黃駿騏及李慧雅是中興大學土壤環境科學研究所學弟妹，研究所畢業後，黃駿騏進入農業科技公司，協助推動有機農法，李慧雅則到證劵公司擔任營業員，都有不錯收入；因農村缺工，黃駿騏為分擔雙親照顧3分地的果園工作，14年前和妻子辭職，帶著2個稚子返鄉接手，黃的工作就是農業，務農對他不陌生，友人不感意外，倒是李慧雅離職時，同事驚訝以為她中樂透不用工作了。

「種輸小學畢業農友，發現理論和實務真得有差！」黃駿騏說，初期將父母的慣行農法改為有機栽植，結果第1年慘不忍睹，總收成賣了7萬元，次年改良增至14萬元，他感嘆自己的高學歷，竟比不上小學畢業、種出高品質水果的農友，於是四處觀摩「取經」，發現開花、成熟、套袋過程中，任何一個環節出了小差錯，就影響整體品質，發揮實驗室研究精神找出問題，並調整為友善環境農法，終於改善質與量，成就感是金錢無法衡量的。

「用心栽植，友善環境，成熟時才採收，水果自然會給你最甜蜜的回報！」他說，農作物品質好壞和氣候有關，還是可以靠田間技術克服，蓮霧在七、八熟時搶收，口感和甜度不如九至十分熟，但部分會出現裂果，農民為求賣好價錢多會搶收，但他專攻宅配客戶，不必搶收，直銷價比市場頂級品稍低，擁有批死忠顧客。李慧雅說，裂果蓮霧反而特別好吃，有的消費者就愛這種口味，她稱之「惜福果」。

屏東縣 樂透

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