高雄林園區北汕橋提前完工 居民今起終於不再繞道受苦

高雄市林園區汕尾橋改建工程原訂今年5月底完工，經施工團隊努力，提前至今天開放通車，可大幅改善林園區北汕路聯外交通。

汕尾橋為林園地區北汕路跨越汕尾排水連接西汕路的橋梁，由於北汕路往南到汕尾橋的路寬約10至12公尺，汕尾橋南側為既有道路僅寬5到6公尺，以致汕尾橋至尾端時路幅縮減，造成交通瓶頸。

林園區當地居民、民代多次反映橋梁改建需求，高雄市工務局為提升此地交通路網的健全性，向中央爭取生活圈道路建設經費辦理改建，工程原訂今年5月底完工，結果提前一個多月完成。

工務局長吳明昌表示，汕尾橋是養工處列為優先拆除重建的橋梁，這座橋梁西南側是台灣海峽，每遇大雨，常有大量漂流木堆積岸邊，需由大型連結車裝載經由汕尾橋運出，基於考量橋梁安全，決定把6公尺橋寬，依都市計畫改建為15公尺、長7.5公尺的箱涵橋，未來能兼顧交通與防洪抗災。

新建的汕尾橋規劃雙向各一快一混車道，以及平順高程的引道，橋梁含引道總長40公尺，由於施工腹地狹窄，施工期間需全面封橋，附近居民配合繞道苦不堪言，如今提前完工，終於還路於民。