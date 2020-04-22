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屏東公園將增設2處智慧化管理停車場 縣府承諾不會砍樹

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，施工前已找相關團體協助環境評估，且再三強調，施工期間完全不會砍樹。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，施工前已找相關團體協助環境評估，且再三強調，施工期間完全不會砍樹。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府為舒緩屏東公園週邊停車需求，並解決台鐵、市區及觀光公車轉乘之停車問題，縣府爭取中央前瞻計畫，規劃在屏東公園建設2處停車場，將可容納汽車458部、機車149台的停車空間，以及P-bike區，預計110年12月可完工啟用，藉此提升屏東地區觀光與大眾運輸效益。

縣府規畫利用屏東公園旁現有停車場及籃、排球場空間建設新型的立體停車場，於屏東公園周邊增設2座停車場，分別為中華路上的平面停車場，與仁愛路上的地下兩層停車場。

基地停車場完工後，中華路將擁有4千3百平方公尺的停車空間，可停放汽車113部、機車104台及P-bike區；仁愛路上的停車空間，將新增總樓地板面積1萬１千2百平方公尺，預估可停放汽車355部及45台機車位，且兼具大型運動盛會、假日文創市集的多功能球場。

屏縣府交通旅遊處表示，好的停車環境不僅讓鄉親更便利也能促進地方經濟與觀光發展，此外，也找了相關的團體協助環境評估，且再三強調，施工期間完全不會砍樹，也期望能打造出智慧化管理及綠能友善設計的高效率停車空間。

屏東公園周邊將增設2座停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東公園周邊將增設2座停車場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 停車場 排球

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