防疫不影響市政 高雄都市設計審議也可視訊

因應非常時期的防疫考量，高雄市都市設計審議委員會推「都市設計線上審議」視訊會議，避免審議專家委員集會的群聚風險，確保申請案件審議不中斷，也提升市府服務效能。

都發局長林裕益說，市府各局處全面配合防疫作業，都發局業管的各項申請案審議會議相當多，攸關都市發展及申請人權益，各項審議工作不能停歇。都發局已啟動線上會議、異地辦公、居家辦公等各項演練，因應一旦疫情擴大時，都發局各項民眾服務案仍可正常運作。

都發局都市設計科長羅椉元說，高雄市都市設計審議委員會成立至今，為城市建築景觀設計把關，向來會邀請各相關領域專家至少20人以上共同參與審議，也由建築開發案的業主及建築師們到場簡報說明。去年高雄市都市設計申請建案舉辦25場次會議，每場次出席人次50至100人，全年出席人數逾2千人。

為因應防疫，避免長時間會議人員群聚於密閉空間，高雄市都設審議會改變開會模式，本月起調整為「線上視訊審議」，確保疫情期間，行政審議效能不中斷，也不影響建築業者開發案的推展。

都發局指出，為打造高雄友善投資環境，去年完成修訂都市設計規範，簡化73%案件流程，也縮短50%審議時間，核發許可時間縮短75%，便民服務希望能讓市民、業者有感。