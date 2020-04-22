方便公車轉乘台鐵、高捷 52電動公車即起駛進高雄車站

高雄市鐵路地下化後，為配合後續車站改建工程，台鐵及高捷高雄車站出入口改到南華路底，導致距離市區公車站有一段路，高雄市交通局表示，即日起，從建軍站開往高雄車站的52公車將開進高雄車站轉乘區停靠，讓民眾轉乘更方便。

高雄市區鐵路2018年10月14日地下化後，為辦理後續高雄車站改建工程，台鐵與捷運高雄車站出入口暫時調整到南華路底，但也因此導致車站出入口距市區公車站較遠，民眾從高雄車站出來要轉乘公車相當不便。

交通局說，現有南華路底轉乘區因為腹地不寬，不適合太多大型公車進入，原本僅有往返中都地區的紅27公車停靠，班次不多，且是由非低地板中型巴士服務。但經相關單位會勘後，交通局決定，即日起，52公車也將開進高雄車站轉乘區停靠。

市交通局表示，52公車全線採用電動低地板公車，平日有52車次、假日也有45車次，尖峰10到15分鐘就有一班車。行經新堀江、新興高中、高雄高商、文化中心、高師大、民生醫院、凱旋醫院、國際商工、三信家商及衛武營國家藝術文化中心等多處重要節點、學校及醫院。

此外，52公車除可搭到上述站點，也可利用52公車從高雄車站搭到中山路公車站位轉乘其他路線公車；同時可享公車2小時內轉乘公車免費及一日2段吃到飽優惠。