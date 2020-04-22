快訊

亂在疫情蔓延時：中國「以疫謀南海」的趁亂連擊

「國軍的事就是我的責任」 蔡英文致歉：調查清楚後 絕不護短

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議會臨時會取消 國民黨團：明開會討論5月開定期會

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會原定今天召開的臨時會取消，國民黨團總召曾俊傑（中）說，爆發軍艦群聚感染，高雄市陷入最危險疫區，因此決定先不開臨時會，但明將召開程序委員會，討論是否5月能擇期召開定期大會。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會原定今天召開的臨時會取消，國民黨團總召曾俊傑（中）說，爆發軍艦群聚感染，高雄市陷入最危險疫區，因此決定先不開臨時會，但明將召開程序委員會，討論是否5月能擇期召開定期大會。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會原定今天召開的臨時會取消，國民黨團總召曾俊傑說，本來因疫情趨緩決定要開臨時會，但爆發軍艦群聚感染，高雄市陷入最危險疫區，高雄市議會也是群聚危險區，因此決定先不開臨時會，但明天下午2點會召開程序委員會，討論是否5月能擇期召開定期大會。

高雄市議會上午臨時會散會後，國民黨團在議會門口召開記者會，說明黨團決議取消原因。曾俊傑說，第一次程序委員會時因疫情決議第3次定期大會延期，後來感覺疫情趨緩，民進黨跨黨派連署要開臨時會，國民黨團本來也決議要開。

不過曾俊傑說，這幾天左營軍港敦睦艦隊發生群聚感染事件，讓高雄市陷入高危險的社區感染疫區，而市議會也是多人群聚區域，記者、議員、聯絡員加起來1、200人，真的開會的話，議員、市府局處長若有1人確診，整個議會、市府恐怕都會癱瘓。

曾俊傑說，因此國民黨團決議先不要開臨時會，但明天決議下午2點會召開程序委員會，討論5月第三次定期大會如何擇期來開，現在市府要全心投入防疫，防疫優先、市民第一。

國民黨議員陳美雅說，關鍵14天內，總指揮官市長韓國瑜應該坐鎮市府，也希望市府接下來每天召開記者會，隨時跟市民報告，這才是他們想看到的。

臨時會取消後，民進黨團也在黨團辦公室召開記者會，國民黨則選擇在議會門口開記者會。國民黨議員黃紹庭說，國民黨團選擇在議會門口召開記者會，因為這是戶外空間，記者會現場就有8、90人，如果在議事廳開會，絕對超過百人。

黃紹庭說，高雄市府陸續列出足跡、消毒，往後可能有更多地方被列出，昨有新增軍艦確診，明後天會否再有不清楚，敦睦艦隊爆發疫情，高雄可說是首當其衝，希望指揮官韓國瑜把防疫做好做徹底，也呼籲民進黨議員「現在戰場不應該在高雄市議會，應該在軍艦、港口及可能會發生的社區感染」。

國民黨 高雄市 記者會

延伸閱讀

高市議會臨時會防疫為由 表決不開會

影／臨時會不敵多數表決停開 民進黨議員離席抗議

高雄市議會臨時會 不到半小時取消散會

高雄市議會臨時會藍綠攻防 會前先閉門開黨團會議

相關新聞

屏海岸瀕絕椰子蟹纏繞漁網命危 巧遇岸巡隊員持剪相救

海巡署第6岸巡隊山海安檢所附近草叢昨天下午發現1隻被廢棄漁網纏繞的椰子蟹，隊員剪開協助脫回，檢視生命跡象良好逕行野放；陸...

高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？

高雄市前金區河東路愛河畔路面昨天深夜突然下陷近2公尺，警消立刻封鎖道路警戒，工務局初步勘驗，疑似愛河漲潮導致鄰近興富發公...

磐石艦群聚風暴 高雄21處完成消毒、9市民檢疫過關

海軍磐石艦爆出群聚感染，高雄市政府公布第1、第2波確診者出入的21處場域中，有5處9名市民可能被感染，須持續暫停營業。檢...

高市議會臨時會取消 國民黨團：明開會討論5月開定期會

高雄市議會原定今天召開的臨時會取消，國民黨團總召曾俊傑說，本來因疫情趨緩決定要開臨時會，但爆發軍艦群聚感染，高雄市陷入最...

高市議會不開臨時會 綠營轟韓國瑜：會比陳時中忙嗎？

高雄市議會第3次臨時會只開20分鐘左右即表決散會，議會民進黨團退席抗議，並開記者會砲轟國民黨團是「防疫」？還是「防議」？...

封城會造成市民很大不便 韓國瑜：高雄市暫不考慮封城

高雄市長韓國瑜、衛生局長林立人今天上午談敦睦艦隊案最新疫情，中央昨天公布新增3例確診，有2例在高雄、1例在台南。一度口頭...

影／臨時會不敵多數表決停開 民進黨議員離席抗議

高雄市議會今天舉行臨時會，由於敦睦艦隊新冠肺炎疫情吃緊，為避免社區群聚感染風險，議員曾俊傑建議不召開臨時會，並視疫情和緩...

影／國軍化學兵出動大消毒 韓國瑜前往致謝

敦睦艦隊官兵爆發新冠肺炎群聚感染，左營軍港周遭瞬間淪為疫情風險重災區。高雄市衛生局迅速將確診個案足跡所到的百貨公司、大賣...

北漂正妹李明璇 響應高雄暖心運動助店家度難關

疫情摧折經濟，高雄市政府發起的「暖心相守寄未來」運動，繼市長韓國瑜、副市長葉匡時、李四川、經發局長伏和中、教育局長吳榕峯...

高雄市議會臨時會 不到半小時取消散會

高雄市議會今原訂召開臨時會，要市長韓國瑜等市府官員到議會報告防疫防治、產業紓困等，但一開會，國民黨團總召曾俊傑即提議以防...

影／化學兵出動！左營大消毒 韓國瑜：軍民須聯手防疫

敦睦艦隊官兵爆發新冠肺炎群聚感染，左營軍港周遭瞬間淪為疫情風險重災區。高雄市衛政單位日前迅速將確診個案足跡所到的百貨公司...

南迴鐵路電氣化工程排水流台東部落 鐵道局允諾改善

台東縣大武鄉富南部落，因後方正進行南迴鐵路電氣化工程，防坍架設計導致排水每逢大雨流入部落，造成居民困擾，擔憂汛期恐淹水。...

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

誤會大了！自家番茄遭po網滯銷成堆放到爛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。