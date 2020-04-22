高市議會臨時會取消 國民黨團：明開會討論5月開定期會

高雄市議會原定今天召開的臨時會取消，國民黨團總召曾俊傑說，本來因疫情趨緩決定要開臨時會，但爆發軍艦群聚感染，高雄市陷入最危險疫區，高雄市議會也是群聚危險區，因此決定先不開臨時會，但明天下午2點會召開程序委員會，討論是否5月能擇期召開定期大會。

高雄市議會上午臨時會散會後，國民黨團在議會門口召開記者會，說明黨團決議取消原因。曾俊傑說，第一次程序委員會時因疫情決議第3次定期大會延期，後來感覺疫情趨緩，民進黨跨黨派連署要開臨時會，國民黨團本來也決議要開。

不過曾俊傑說，這幾天左營軍港敦睦艦隊發生群聚感染事件，讓高雄市陷入高危險的社區感染疫區，而市議會也是多人群聚區域，記者、議員、聯絡員加起來1、200人，真的開會的話，議員、市府局處長若有1人確診，整個議會、市府恐怕都會癱瘓。

曾俊傑說，因此國民黨團決議先不要開臨時會，但明天決議下午2點會召開程序委員會，討論5月第三次定期大會如何擇期來開，現在市府要全心投入防疫，防疫優先、市民第一。

國民黨議員陳美雅說，關鍵14天內，總指揮官市長韓國瑜應該坐鎮市府，也希望市府接下來每天召開記者會，隨時跟市民報告，這才是他們想看到的。

臨時會取消後，民進黨團也在黨團辦公室召開記者會，國民黨則選擇在議會門口開記者會。國民黨議員黃紹庭說，國民黨團選擇在議會門口召開記者會，因為這是戶外空間，記者會現場就有8、90人，如果在議事廳開會，絕對超過百人。

黃紹庭說，高雄市府陸續列出足跡、消毒，往後可能有更多地方被列出，昨有新增軍艦確診，明後天會否再有不清楚，敦睦艦隊爆發疫情，高雄可說是首當其衝，希望指揮官韓國瑜把防疫做好做徹底，也呼籲民進黨議員「現在戰場不應該在高雄市議會，應該在軍艦、港口及可能會發生的社區感染」。