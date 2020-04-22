高市議會不開臨時會 綠營轟韓國瑜：會比陳時中忙嗎？

高雄市議會第3次臨時會只開20分鐘左右即表決散會，議會民進黨團退席抗議，並開記者會砲轟國民黨團是「防疫」？還是「防議」？議員也批判高雄市長韓國瑜既然都準備好了，應向議會報告，讓市民知道目前防疫措施，減少市民恐慌。民進黨、時代力量議員並要求議儘快開定期大會。

民進黨團總召韓賜村說，國民黨團不開定期大會，民進黨和跨黨派議員28人連署開臨時會，今天臨時會又不開，國民黨愧對高雄市民。

民進黨團幹事長陳致中說，定期會不開，臨時也不開，國民黨是要防「疫」？還是要防「議」？韓國瑜不是說準備好了，應到議會報告才對，要讓市民知道防疫的最高指揮官到底有那些防疫措施、那些紓困方案才是；議員服務處接到許多詢問，太多太多都要請市長來說明，結果市長落跑，所以民進黨團退席抗議；市長給問，乾脆把議會廢掉好了；國民黨要韓回去開記者會、直播，如果這樣，設市長幹嘛？在家開直播就好了！韓國瑜這樣只會讓民意更不滿而已。

民進黨團書記長林智鴻說，立法院和許多縣市不都在開會？由於立法院開會才可以追出磐石艦的疫情問題，韓國瑜也應到會報告，不能一方面說準備好了，一方面又在國民黨團的護航下不到會報告。

時代力量議員黃捷表示，防疫真的很重要，現在很多人在問疫情、是不是在自己住的社區附近，市長因此更有必要到議會報告，不能只是開直播卻不敢到議會報告。

民進黨議員高閔琳強調，防疫、更要開議，韓國瑜如果要一直直播，乾脆去當網紅；議員黃文益拿著市府今天本來要向議會報告的防疫和紓困報告書，罵國民黨和韓國瑜讓今天成為高雄很恥辱的一天。議員郭建盟說，韓國瑜有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中忙嗎？陳時中都還要到立法院接受質詢！