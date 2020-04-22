封城會造成市民很大不便 韓國瑜：高雄市暫不考慮封城

高雄市長韓國瑜、衛生局長林立人今天上午談敦睦艦隊案最新疫情，中央昨天公布新增3例確診，有2例在高雄、1例在台南。一度口頭拒絕高雄市疫調的92名官兵，經昨天繼續聯繫，仍有50多人拒絕，韓說「防疫出現這麼嚴重破口，中央地方聯手是唯一正確道路，軍民聯手也是重點」。

各縣市陸續拋出封城議題，韓國瑜說，封城會造成市民相當大的不便，各縣市各有考量，高雄市目前暫不考慮採封城措施。

敦睦艦隊染疫案目前確診27人，高雄市占11人。新增的2例都是磐石號上的官兵生，其中一人是女士官。衛生局較憂心的是，4月14日就有人員離艦情況，未直接離開營區，過程接觸多少人，運補與岸上也有接觸，但這部分無法掌握。敦睦艦隊744人有366人居住或設籍高雄，市府會盡最大努力保護市民健康。

敦睦艦隊集體染疫案已有27名確診者，高雄所占人數高於其他縣市，被認為是重災區。高雄市衛生局今天上午公布第5波足跡，新增小港戶政事務所、大魯閣草衙道等5處場域，已通知要閉館清消並配合疫調。

對於今天上午臨時會經表決後取消開會，韓國瑜說，他已準備好資料赴議會做報告，市府尊重議會的決定，市府防疫第一的目標不變。