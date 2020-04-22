影／國軍化學兵出動大消毒 韓國瑜前往致謝

敦睦艦隊官兵爆發新冠肺炎群聚感染，左營軍港周遭瞬間淪為疫情風險重災區。高雄市衛生局迅速將確診個案足跡所到的百貨公司、大賣場、餐廳等大消毒，今天出動環保局人員啟動全區33里大消毒，並申請八軍團39化兵群協助深入左營社區消毒防疫，高雄市長韓國瑜表示，市府無意苛責海軍官兵，「軍民一家」，事到如今必須團結防疫。

八軍團今天出動重型消毒車5輛、39化兵群80員，今天上午8點左右在國家體育場大門列隊整備。大隊人馬沿著軍區周遭的16個里先消毒，包括光輝、莒光、尾西、頂北等里，由里幹事帶領化學兵進行全面性消毒，明天另會到左營區內其他里大消毒，力求「33個里全部走完，全區大消毒」。

韓國瑜表示，敦睦艦隊發生官兵染疫，短短幾天內，高雄市從原本本土案例零、最安全的城市，「逆轉直下」變成風險最高的城市，但市府無意苛責、指責，強調中央地方、軍民必須聯手克服疫情。韓國瑜表示，敦睦艦隊爆發染疫危機後，相關資訊還在持續滾動，磐石艦上共27人確診，其中10人戶籍在高雄，另外還有很多官兵還沒完成疫調，讓高雄市民相當恐慌害怕。由於744名官兵下軍艦後，都從左營軍區出發，才轉向全台澎金馬各地，足跡可能遍布頭髮店、洗衣店、甚至還有不少消費場所，市府已一步一腳印，順著疫調足跡消毒。