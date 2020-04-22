北漂正妹李明璇 響應高雄暖心運動助店家度難關

疫情摧折經濟，高雄市政府發起的「暖心相守寄未來」運動，繼市長韓國瑜、副市長葉匡時、李四川、經發局長伏和中、教育局長吳榕峯等主管接棒響應外，高雄市政府市政顧問李明璇也邀請她常造訪的店家拍片響應，希望凝聚民眾力量，為防疫增添正能量，協助店家度過疫情難關。

李明璇是北漂青年，前年底韓國瑜參選高雄市長時，李與韓同台，主持北漂青年座談會後爆紅。28歲的李明璇是高雄子弟，目前也出任高雄市政府無給職顧問。

李明璇說，多數店家都受到疫情衝擊，生意大不如前，她想盡點棉薄之力，串連常去的泰式餐廳、牛肉麵等店家響應暖心運動，並邀經發局長伏和中一同拍攝短片，希望發揮影響力、號召力，讓暖心運動遍地開花。她說，店家、民眾都是社會經濟組成的小螺絲，呼籲民眾透過暖心運動支持常去的商店，攜手同心度過疫情難關。

「不只高雄，德國也正在興起！」經發局長伏和中說，暖心運動以預購支持店家的社會運動在德國也逐漸形成風潮，不只幫助店家抗疫，也強化社區間的凝聚力。

伏和中說，民眾可主動詢問店家有無相關預購方案，店家也可主動規畫，市府不涉及店家與消費者金流，希望大家各盡一分心意，讓愛滾動、循環。