影／化學兵出動！左營大消毒 韓國瑜：軍民須聯手防疫
敦睦艦隊官兵爆發新冠肺炎群聚感染，左營軍港周遭瞬間淪為疫情風險重災區。高雄市衛政單位日前迅速將確診個案足跡所到的百貨公司、大賣場、餐廳等大消毒，區政單位也啟動「全區33里大消毒」，委託八軍團39化兵群協助深入左營社區消毒防疫，高雄市長韓國瑜表示，市府無意苛責海軍官兵，「軍民一家」，事到如今必須團結防疫。
左營區長吳淑惠表示，今天主要針對蓮池潭以西，也就是軍區周遭的16個里先消毒，包括光輝、莒光、尾西、頂北等里，由最清楚地理環境的里幹事帶領化學兵進行全面性消毒，明天另會到左營區內其他里大消毒，力求「33個里全部走完，全區大消毒」。
八軍團出動重型消毒車5輛、39化兵群80員等人車，今天上午8點左右在國家體育場大門列隊整備。韓國瑜表示，「軍民一家，大家都是一家人」，敦睦艦隊發生官兵染疫，短短幾天內，高雄市從原本本土案例零、最安全的城市，「逆轉直下」變成風險最高的城市，「左營不少里長直說很害怕」，但市府無意苛責、指責，強調中央地方、軍民必須聯手克服疫情。
韓國瑜感謝八軍團化學兵群協助投入防疫消毒工作，「心存感謝」，雖然消毒工作繁瑣辛苦，但還是必須做得細膩，「自己的城市自己保護」，尤其，除了肉眼看不到的新冠肺炎病毒威脅外，高雄市還潛藏「登革熱病媒蚊」這敵人，防疫工作必須徹底落實。
韓國瑜轉向化學兵群，握手致意說，「這次範圍比較大，拜託大家一起來，謝謝各位國軍弟兄」。面對媒體提問「市長來這邊是因為又新增確診的關係嗎？」、「今天會封城嗎？」等話題，韓國瑜並未回應，快速步入座車。
韓國瑜表示，敦睦艦隊爆發染疫危機後，相關資訊還在持續滾動，磐石艦上共27人確診，其中10人戶籍在高雄，另外還有很多官兵還沒完成疫調，讓高雄市民相當恐慌害怕。由於744名官兵下軍艦後，都從左營軍區出發，才轉向全台澎金馬各地，足跡可能遍布頭髮店、洗衣店、甚至還有不少消費場所，市府已一步一腳印，順著疫調足跡消毒。
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