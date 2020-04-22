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屏海岸瀕絕椰子蟹纏繞漁網命危 巧遇岸巡隊員持剪相救
海巡署第6岸巡隊山海安檢所附近草叢昨天下午發現1隻被廢棄漁網纏繞的椰子蟹，隊員剪開協助脫回，檢視生命跡象良好逕行野放；陸蟹專家劉烘昌說，太平洋島國特有的椰子蟹，是現存體型最大的陸生甲殼動物，在人為壓力下數量蛻減，被「國際保育公約」列為瀕臨絕種，是台灣唯一列入保育類野生動物的甲殼類，保育觀念抬頭後危機稍解，但數量仍少。
山海安檢所隊員昨天下午行經屏153鄉道時，在防風林發現1隻體長約20公分的椰子蟹，被廢棄漁網纏繞受困，隊員以剪刀破壞漁網協助脫困，帶回安檢所暫置並將相關照片及資訊提供墾管處保育研究課，保育課人員檢視無明顯外傷且生命跡象良好，告知無需帶回救治，野放防風林即可。
劉烘昌說，椰子蟹是十足目陸寄居蟹科的節肢動物及無脊椎動物，體重最高可達6公斤，是現存最大型的陸生甲殼動物，以地瓜、椰子、木瓜和花生動物屍體為食，成蟹是灰褐色，但蟹腳和胸腹部是藍色，牠擅於爬樹，能爬到樹頂覓食，白天躲藏海邊陰涼的樹林、石頭及珊瑚礁下，晚間才出沒覓食。台灣東海岸，恆春半島、綠島及蘭嶼都能看到，但數量較過去少很多。
墾管處保育研究課說他說，和多數陸蟹一樣，椰子蟹同樣面監人為捕捉、車輛輾壓、漁網纏繞的人為壓力；數量銳減最主要的原因還是人為因素，加上牠的體型大，目標明顯，易被人捕捉，另外每年暑假準備降海產卵，在過馬路時慘死車輪下，致數量稀少；古姓保育志工說，被發現的椰子蟹體型愈來愈小，代表族群已經愈來愈少了。
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