南迴鐵路電氣化工程排水流台東部落 鐵道局允諾改善

台東縣大武鄉富南部落，因後方正進行南迴鐵路電氣化工程，防坍架設計導致排水每逢大雨流入部落，造成居民困擾，擔憂汛期恐淹水。鐵道局允諾協助改善。

鐵道局東部工程處第四工務段長廖明誠接受媒體訪問表示，已請廠商準備在防坍架裝洩水孔，然後用管子把它水導下來，擋土牆再加高，不讓水下來。

另增加防護設備，來保護居民與鐵道之間的安全距離；南迴鐵路電氣化工程，預計在今年底正式完工通車，工程期間造成不便，也請大家配合忍耐。

富南部落居民林惠國表示，部落居民進出修水管的時候，可能都會有安全上的顧慮， 因為邊坡沒有做一道防護牆和圍網，滑下去就是5、6公尺深的邊坡。