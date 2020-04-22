澎防部外遷 賴峰偉：打造水下文化遺產博物館　

澎湖縣長賴峰偉、澎湖國家風景管理處長許宗民勘察澎防部外遷案，談到縣府希望結合陸域及水域，打造亞洲第一座國際級的「水下文化遺產博物館」，展示澎湖作為全球海洋城市的價值，也會向行政院爭取列入「大南方計畫」。

賴峰偉說，澎防部東營區保有清朝古城牆及多棟歷史建築、老樹，應朝向低度開發、保留原貌，西營區則以文化部水下考古工作站為基礎，結合陸、海域設施，發展全亞洲第一個國際級「水下文化遺產博物館」，重現澎湖在大航海時代的歷史地位。

澎湖有獨特的地理風貌，賴峰偉說，希望未來的「水下文化遺產博物館」可呈現澎湖的發展軌跡，及澎湖在歷史中扮演的關鍵角色。

許宗民表示，為增加陸、海域水岸景觀的結合，目前規畫360度海洋劇場、亮點建築及旅客服務中心等指標性地點，讓歷史人文融合地景的公共建築，打造世界級的文化景點。