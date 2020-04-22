高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？
高雄市前金區河東路愛河畔路面昨天深夜突然下陷近2公尺，警消立刻封鎖道路警戒，工務局初步勘驗，疑似愛河漲潮導致鄰近興富發公司一處建築基地連續壁穩定液濃度降低，造成道路坍陷，已依建築法第58條規定，要求廠商停工。
高雄市工務局表示，昨晚11點獲報愛河畔道路坍陷，即協同高雄市土木技師公會技師方定成到現場勘查，初步勘驗，疑似因漲潮導致鄰近建築基地連續壁穩定液濃度降低，以致內外側土壓力不平衡，導致連續壁開挖坍孔，造成道路塌陷，工務局已成立災害應變小組進行處理。
坍陷的這處道路長約6公尺、寬約4公尺，深近2公尺，所幸坍陷時沒有人車通過。工務局吳明昌已要求承造廠商齊裕營造公司，在坑洞內底部回填礫石級配、上層回填水泥砂漿進行緊急處理，避免損壞擴大，也禁止通行，防範意外發生。
高雄市工務局表示，昨晚已當場要求承造廠商停工，並要求做好周邊加強措施後再檢討復工。今早也會集建案起造、承造、監造人及養工處、挖管中心、工程企劃處及高雄市土木技師公會等單位召開災變會議，要求建商、營造商針對鄰近道路及建築物施作監測及地下透地雷達作業，了解地基有無掏空問題，同時做好敦親睦鄰工作，完成補強作業及復工計畫送工務局備查後，才能復工。
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