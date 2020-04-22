磐石艦群聚風暴 高雄21處完成消毒、9市民檢疫過關

海軍磐石艦爆出群聚感染，高雄市政府公布第1、第2波確診者出入的21處場域中，有5處9名市民可能被感染，須持續暫停營業。檢驗結果昨晚出爐，高市衛生局表示9人都檢疫過關。

高雄衛生局表示，第1、第2波確診個案造訪的21處場或，經疫調、人員健康監控、採檢及環境清潔消毒，其中16處21日上午已恢復營業，另到過義大世界購物廣場、瑞豐夜市、好市多大順店、中正一路120 號5樓教室、新光三越高雄左營店等5處的9名可能感染的市民，也檢疫過關，經綜合研判，這五處場所也可恢復營業。

衛生局提醒市民持續配合防疫，落實健康管理，進出公共場域應戴口罩、勤洗手、避免用手接觸眼口鼻。

新光三越高雄左營店、漢神巨蛋及義大世界購物廣場，今起恢復營業，新光三越推出限定商品買一送一等優惠；漢神巨蛋祭出百萬振興券優惠，會員憑超集卡22日來店即送限量當日百元商品券。義大天悅飯店也推出振興抵用券，預訂官網上任一住房專案或電話訂房，人住即贈送800元消費抵用券，可用於客房升等，館內餐廳消費。