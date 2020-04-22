疑建商開挖連續壁意外 高市臨愛河道路坍塌

新冠肺炎疫情肆虐，開館20年、每年平均逾百萬遊客造訪的屏東海生館，1至3月遊客人次逐月下跌，3月2.1萬人次，4月又比3月更冷清。目前入館採實名制等防疫措施，館方也順勢在臉書粉絲專頁推「海洋小學堂」線上直播節目，由小編帶領直擊後場生物復育基地，增強與粉絲的互動。

2020-04-21 22:36