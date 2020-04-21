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高雄5高風險場域解禁 明天可開張
高雄市衛生局連日已公布4波敦睦艦隊確診者足跡，疫調時發現在其中5處場所、有9名工作人員出現疑似感染症狀，衛生局要求這5處場所今天仍不能營業，業者雖然心裡苦，也只能配合。衛生局今晚表示，經綜合研判，包含新光三越高雄左營店、中正路某大樓教室、義大商城、瑞豐夜市及好市多大順店已可恢復營業。
衛生局也提醒市民，防疫不能鬆懈，要持續落實健康管理，進出人潮壅擠公共場域要戴口罩、勤洗手，避免用手接觸眼口鼻。
敦睦艦隊染疫案今天又增加3例，整體來到27例，高雄市被認為是「重災區」。市長韓國瑜今天上午記者會談到，在疫調過程中，發現有9位市民出現上呼吸道等症狀，抗疫壓力升高。這9位市民採驗結果是否已有答案，高雄市衛生局表示，要由中央疫情指揮中心來說明。
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