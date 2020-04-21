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綠要韓國瑜向議會報告防疫 陳麗娜：現時間點不適合
高雄市議會明天將開第3次臨時會，為了要不要開完3天議程請市長韓國瑜報告防疫、紓困、振興產業措施，議會國民黨團預計明天臨時會開議之前先開黨團會議討論。國民黨議員陳麗娜說，她將主張此時請市府首長到會報告並不是合適的「時間點」。
陳麗娜說，議會開會，韓國瑜自然會率局處長向議會報告防疫措施，但現在高雄市受到海軍磐石艦官兵確診新冠肺炎影響，市府忙著全力防疫，並不是請市長、相關局處首長到會列席的時間點；市長、首長雖不是第一線防疫人員，卻是要做決策、要做跨局處協調的人，局處首長也得協助第一線人員解決許多難題，並不適合在此疫情緊張時刻一直留在議會備詢。
她表示，紓困、振興產業，地方政府可說沒有權又沒有錢，都是中央統一規畫執行，連受理申請都不是由地方政府代勞，直接由中央機關辦理，以高雄市政府的財政，能做的有限，而且，這都可在定期大會時說明，不見得要這個時間點到會報告。
磐石艦確診個案中有人的「足跡」到過高雄市小港區，陳麗娜說，有一位朋友懷疑自己最近和確診個案的家人可能有一些談話，緊張得不得了，已自行自主健康管理，可見磐石艦官兵確診之事造成多大的人心惶惶！所以，應該讓市府全心防疫，向議會報告的事可以等疫情趨緩時再進行。
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