陳致中折衷高市議會5月初開定期會 明臨時會可能先停開

高雄市議會明天將開臨時會，邀請高雄市長韓國瑜和市政府相關局處長列席報告。議會民進黨團幹事長陳致中質疑國民黨團可能運作讓會開不成，即提出折衷方案，促各黨團協商在5月第一周開定期大會，臨時會的專案報告放在定期大會進行。

陳致中表示，防疫、抗疫與議會監督同等重要，並行不悖，跨黨派共識提出的「防疫紓困」臨時會，衡情度理，不應被強行沒收。

他說，臨時會只是救急，定期會才是正辦，議會是合議制精神，呼籲各黨團協商，如果國民黨團、時力、無黨團結聯盟等同意，明天臨時會大家討論取得共識作出決議，讓原應在4月16日召開（4月17日開幕）的定期會移在5月第一周開會，也把臨時會專案報告的議程放進定期會處理，或許是可以解決歧見的折衷方案。