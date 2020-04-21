維持藝文動能！「衛武營X春藝線上音樂廳」4月25日開播

面對新冠肺炎疫情，衛武營國家藝術文化中心與高雄市文化局今天宣布，以「高雄春天藝術節」為名，邀請高雄市交響樂團、高雄市國樂團、對位室內樂團、高雄市管樂團與鋼琴家吳亞欣，共同推出《衛武營X春藝線上音樂廳》。從4月25日至5月30日，每周六晚間7點半播出，觀眾可透過衛武營與春藝的網路平台，線上欣賞在衛武營音樂廳進行的精采演出。

高雄市交響樂團今天在開播記者會上，演奏「英雄交響曲」，向防疫英雄們致敬。「疫情期間，無法在現場，可以在線上。」衛武營藝術總監簡文彬表示，表演藝術的現場感動是無法取代的，但在疫情嚴重影響下，觀眾沒辦法進入廳院欣賞演出，團隊失去展演的舞台，衛武營希望透過各種計畫來支持表演團隊，並提供藝術愛好者繼續欣賞藝術表演的機會。

高雄市文化局長林思伶指出，今年藝文節目場次銳減，民眾接觸藝文活動的機會大幅降低，但防疫期間要嚴守社交距離，親近藝文則沒有距離。在這樣的心念下，文化局與衛武營聯手推出《衛武營X春藝線上音樂廳》，高雄市交響樂團與高雄市國樂團將透過網路，以最高規格為觀眾帶來震撼人心的音樂演出。

除了合作《衛武營X春藝線上音樂廳》之外，衛武營與高市文化局更分別推出《衛武營第六劇場》及《高雄藝文線上表演廳》兩大系列，提供多元的線上展演內容。

簡文彬表示，《衛武營第六劇場》概念來自於衛武營除了4個廳院、1個戶外劇場外，又在線上打造第6個劇院。這些線上演出計畫是因應疫情，衛武營陪伴與支持表演藝術團隊計畫的一部分，後續也會持續整合相關資源，提供更多可讓不同團隊、創作者、劇場工作者參與的內容。4月26日至5月31日，連續每周日晚間9點半，推出6支由不同類型的團隊精心製作的戲劇及舞蹈作品。

《衛武營X春藝線上音樂廳》與《衛武營第六劇場》的演出節目，都可在衛武營官方YouTube頻道上供觀眾欣賞。更多節目資訊可上衛武營官網https://www.npac-weiwuying.org/查詢。