快訊

川普如何「救石油」? 倒貼負油價與「油滿為患」的美國困擾

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

被遺忘的公路老兵紀念碑 見證墾丁觀光發展史

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
地方文史工作者念吉成最近在墾丁國家森林遊區售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，視為為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」。記者潘欣中／攝影
地方文史工作者念吉成最近在墾丁國家森林遊區售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，視為為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」。記者潘欣中／攝影

由日據時代熱帶植物植育場延續迄今的墾丁國家森林遊樂區，是五十年代墾丁高人氣必遊景點，現已被山下的墾丁大街和海岸遊憩景點取代；地方文史工作者念吉成最近在售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」，感嘆未受重視，若能妥善規畫融入遊樂區，可為觀光加分。

墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，現代人印象中的墾丁，都是墾丁大街櫛比麟次的商家、旅宿店和遊憩沙灘景點，其實，墾丁國家公園尚未成立的50、60年代，墾丁觀光旅遊以鵝鑾鼻、貓鼻頭和墾丁國家森林遊樂區為主，其中由林務局經營的墾丁國家森林遊樂區，是自日據時代熱帶植物植育場延續，早期因園區範圍大、植物生態豐富，吸引遊客造訪，周邊商家林立，是墾丁早期的商業重鎮，隨著重心往山下轉移，逐漸沒落。

「歷史人文故事，是觀光旅遊的靈魂！」念吉成說，墾丁早期的觀光發展記錄很少，墾丁國家森林遊樂區絕對占有重要地位，他在遊樂區所在地社頂部落採集原民人文歷史時，住民慨嘆曾經走過那段遊客如織的黃金商業年代，得知售票口旁有塊不起眼的「康莊紀念碑」，檢視碑文，發現歷經53年的吹日曬雨淋，部分已無法辨識，但隱約可見，喜見它為觀光發展留下見證。

念吉成說，這條早年為墾丁觀光打通筋脈的重要道路，從墾丁牌樓進入沿著曲折的山路蜿蜒而上，53年前由工兵營長童德源奉上級命令，帶領工兵部隊以逾半年時間開闢而成，在早年物資缺乏的年代，算是高難度工程，通車時特別立碑紀念，當時除了方便遊客快速直達墾丁國家森林公園，位於山腰處的蔣公賓館也在2年後完工；林務局若能妥善規畫融入，可豐富遊程。

屏東墾丁國家森林遊樂區售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，地方文史工作者念吉成慢慢擦水還原，發現是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，視為為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁國家森林遊樂區售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，地方文史工作者念吉成慢慢擦水還原，發現是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，視為為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」。記者潘欣中／攝影

墾丁 森林遊樂區

延伸閱讀

老兵近百人搶修 南投集集軍史公園「水鴨子」復原

莎莎墾丁被放生 拉客賺旅費

海釣船駛返澎湖途中翻覆 漂至墾丁才知2人落海失聯

墾丁外海翻覆澎湖小海釣船 4天前高雄駛返澎湖途中翻覆

相關新聞

升遷規則偏袒學長 高市消防局長：打火重視經驗

高雄市消防局日前調整人事陞任評分表，將年資占比上調、證照積分比下修，消息一出，高市消防界評價兩極，有人認為有助於經驗豐富...

磐石軍艦疫情波及警方 高市142名員警接警示簡訊

海軍敦睦艦隊磐石軍艦官兵受確診罹患新冠肺炎，未確診前，1名確診者曾到派出所申報身分證遺失，高雄市警左營分局8名員警因直接...

談自己被採檢的經驗 黃珊珊：病人也很慌

海軍爆發疫情，網路傳出有人認為要換掉陳時中？台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，她個人覺得，現在疫情當頭，大家...

緊鄰商城的義大學生人人自危 校方喊話安定師生的心

位在高雄大樹區的義大商城，被列入敦睦艦隊染疫案高雄9名確診者第一波足跡據點，義大商城昨天已完成環境消毒，但因為有工作人員...

炫砲牌照：長長「99」、一路「88」開放競標

屏東監理站本26日至28日開放新式自用大貨車「KEM-6001」至「KEM-8000」、自用辦拖車「HAB8801」至「...

敦睦艦對疫情擴大 高雄市最快下周防疫兵棋推演

敦睦艦隊疫情擴大，高雄市長韓國瑜指示研考會等單位籌備社區演練，據了解，市府將配合中央最快下周將邀各區長一起進行兵棋推演，...

高市綠營疑明天臨時會開不成 議會藍黨團堅持防疫為重

高雄市議會明（22）日將開第3次臨時會，民進黨團幹事長陳致中今天在臉書表示，國民黨團似朝向不開臨時會。民進黨團書記長林智...

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，由於官兵下船趴趴走引發多個縣市社區感染的風險，台南市陸續公布5名官兵在台南的足跡，防疫...

高雄推公車防疫安心搭四招 明起至30日送免費乘車券

4月22日世界地球日，卻適逢新冠肺炎疫情延燒，高市公車業者除加強公車內消毒頻率，交通局更推出「公車防疫安心搭四招」，22...

敦睦艦隊染疫 鄭照新：讓市民面臨前所未有新威脅

高雄市新聞局長鄭照新上午在臉書發文表示，高市府最早防疫一級開設、最早倡議大型防治中心、最早堅持全市戴口罩及建議避免百人群...

高雄確診者足跡點有疑似感染者 業者：繼續配合閉館

高雄市衛生局分4波公布確診者足跡，衛生局要求這9位出現呼吸道症狀的疑似感染者工作場域暫停開放，包含瑞豐夜市有2人、義大商...

有機會住合法石板屋民宿賞螢 高市鬆綁原鄉民宿限制

高雄市觀光局為了幫助原鄉部落經營民宿，訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，鬆綁原鄉設民宿的部分限...

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。