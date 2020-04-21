被遺忘的公路老兵紀念碑 見證墾丁觀光發展史

由日據時代熱帶植物植育場延續迄今的墾丁國家森林遊樂區，是五十年代墾丁高人氣必遊景點，現已被山下的墾丁大街和海岸遊憩景點取代；地方文史工作者念吉成最近在售票口旁發現有塊被人遺忘的「康莊紀念碑」，碑文斑駁模糊，是53年前艱辛開闢山路的工兵部隊所留，為墾丁觀光開發史留下見證的「寶物」，感嘆未受重視，若能妥善規畫融入遊樂區，可為觀光加分。

墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，現代人印象中的墾丁，都是墾丁大街櫛比麟次的商家、旅宿店和遊憩沙灘景點，其實，墾丁國家公園尚未成立的50、60年代，墾丁觀光旅遊以鵝鑾鼻、貓鼻頭和墾丁國家森林遊樂區為主，其中由林務局經營的墾丁國家森林遊樂區，是自日據時代熱帶植物植育場延續，早期因園區範圍大、植物生態豐富，吸引遊客造訪，周邊商家林立，是墾丁早期的商業重鎮，隨著重心往山下轉移，逐漸沒落。

「歷史人文故事，是觀光旅遊的靈魂！」念吉成說，墾丁早期的觀光發展記錄很少，墾丁國家森林遊樂區絕對占有重要地位，他在遊樂區所在地社頂部落採集原民人文歷史時，住民慨嘆曾經走過那段遊客如織的黃金商業年代，得知售票口旁有塊不起眼的「康莊紀念碑」，檢視碑文，發現歷經53年的吹日曬雨淋，部分已無法辨識，但隱約可見，喜見它為觀光發展留下見證。