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網友冒名指責業者閉店消毒 高市府蒐證調查

中央社 / 高雄21日電

高雄市政府陸續公布磐石艦新冠肺炎確診者足跡，並要求業者暫停營業清潔消毒，卻有網友冒名指責相關業者閉店清潔消毒，衛生局今天表示，已蒐證調查，最高可處新台幣300萬元罰款。

磐石艦新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者高雄市有9人，衛生局近日陸續公布足跡點，也要求相關業者暫停營業清潔消毒。

高市府衛生局表示，在公布確診病例活動地點之後，有一名L網友以蔬食餐廳內部人員口吻在臉書社團表達不滿，指責說「我們餐廳被迫中獎」、「完全沒收到通知」，但經初步了解這名網友並非餐廳經營團隊，衛生局正蒐證調查。

高市府衛生局指出，這個臉書Facebook貼文經媒體報導後，這家蔬食餐廳在新聞下方留言澄清，新聞內發文的「簡○○先生並非本餐廳人員，以上言論不代表本餐廳，被登在新聞上的內容也不是本餐廳發言。」

高市府衛生局除了蒐證調查，並進一步了解這名網友是否涉及違反社會秩序維護法及傳染病防治法相關規定，最高得處300萬元罰款。

高市府衛生局呼籲，經市府公布為確診個案停留的高風險場域，均應遵照既定時程執行清潔消毒、疫調等必要的防疫工作。防疫視同作戰，若有拒絕、規避、妨礙等情事，市府防疫團隊一定依法執行。

衛生局 磐石艦

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