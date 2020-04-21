快訊

川普如何「救石油」? 倒貼負油價與「油滿為患」的美國困擾

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談自己被採檢的經驗 黃珊珊：病人也很慌

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影

海軍爆發疫情，網路傳出有人認為要換掉陳時中？台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，她個人覺得，現在疫情當頭，大家齊心協力面對這場疫災，沒有人故意要把事情做壞，也沒有人是故意延遲或隱匿疫情，疫情也考驗對人的信任，黃珊珊也說，「我自己也被採檢過，病人其實是很慌的。」

黃珊珊日前身體不適，送醫治療已經無礙，她曾自爆自己「二採陰」。黃珊珊談到自己的經驗，她說，看到醫護人員穿「兔寶寶裝」，其實她的心情很糟，因為病人很害怕自己影響到別人、影響到家人，所以對於患病，任何一個人，都應該有同理心。

黃珊珊指出，現在所有在防疫工作第一線的工作人員，包括她自己，包括最基層的量體溫的工作人員，大家都很努力，要停止互相指責，互相支持才能走過去。

疫情 黃珊珊

延伸閱讀

北市辦封城兵推？黃珊珊：要和中央討論

慰勞防疫第一線 北市將發勤務補助費2779萬元

台北跟進新北「禁足演習」？ 黃珊珊：正跟中央討論腳本

台北市染疫海軍足跡曝光 17日到桂林路家樂福吃爭鮮

相關新聞

升遷規則偏袒學長 高市消防局長：打火重視經驗

高雄市消防局日前調整人事陞任評分表，將年資占比上調、證照積分比下修，消息一出，高市消防界評價兩極，有人認為有助於經驗豐富...

磐石軍艦疫情波及警方 高市142名員警接警示簡訊

海軍敦睦艦隊磐石軍艦官兵受確診罹患新冠肺炎，未確診前，1名確診者曾到派出所申報身分證遺失，高雄市警左營分局8名員警因直接...

談自己被採檢的經驗 黃珊珊：病人也很慌

海軍爆發疫情，網路傳出有人認為要換掉陳時中？台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，她個人覺得，現在疫情當頭，大家...

緊鄰商城的義大學生人人自危 校方喊話安定師生的心

位在高雄大樹區的義大商城，被列入敦睦艦隊染疫案高雄9名確診者第一波足跡據點，義大商城昨天已完成環境消毒，但因為有工作人員...

炫砲牌照：長長「99」、一路「88」開放競標

屏東監理站本26日至28日開放新式自用大貨車「KEM-6001」至「KEM-8000」、自用辦拖車「HAB8801」至「...

敦睦艦對疫情擴大 高雄市最快下周防疫兵棋推演

敦睦艦隊疫情擴大，高雄市長韓國瑜指示研考會等單位籌備社區演練，據了解，市府將配合中央最快下周將邀各區長一起進行兵棋推演，...

高市綠營疑明天臨時會開不成 議會藍黨團堅持防疫為重

高雄市議會明（22）日將開第3次臨時會，民進黨團幹事長陳致中今天在臉書表示，國民黨團似朝向不開臨時會。民進黨團書記長林智...

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，由於官兵下船趴趴走引發多個縣市社區感染的風險，台南市陸續公布5名官兵在台南的足跡，防疫...

高雄推公車防疫安心搭四招 明起至30日送免費乘車券

4月22日世界地球日，卻適逢新冠肺炎疫情延燒，高市公車業者除加強公車內消毒頻率，交通局更推出「公車防疫安心搭四招」，22...

敦睦艦隊染疫 鄭照新：讓市民面臨前所未有新威脅

高雄市新聞局長鄭照新上午在臉書發文表示，高市府最早防疫一級開設、最早倡議大型防治中心、最早堅持全市戴口罩及建議避免百人群...

高雄確診者足跡點有疑似感染者 業者：繼續配合閉館

高雄市衛生局分4波公布確診者足跡，衛生局要求這9位出現呼吸道症狀的疑似感染者工作場域暫停開放，包含瑞豐夜市有2人、義大商...

有機會住合法石板屋民宿賞螢 高市鬆綁原鄉民宿限制

高雄市觀光局為了幫助原鄉部落經營民宿，訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，鬆綁原鄉設民宿的部分限...

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。