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談自己被採檢的經驗 黃珊珊：病人也很慌
海軍爆發疫情，網路傳出有人認為要換掉陳時中？台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，她個人覺得，現在疫情當頭，大家齊心協力面對這場疫災，沒有人故意要把事情做壞，也沒有人是故意延遲或隱匿疫情，疫情也考驗對人的信任，黃珊珊也說，「我自己也被採檢過，病人其實是很慌的。」
黃珊珊日前身體不適，送醫治療已經無礙，她曾自爆自己「二採陰」。黃珊珊談到自己的經驗，她說，看到醫護人員穿「兔寶寶裝」，其實她的心情很糟，因為病人很害怕自己影響到別人、影響到家人，所以對於患病，任何一個人，都應該有同理心。
黃珊珊指出，現在所有在防疫工作第一線的工作人員，包括她自己，包括最基層的量體溫的工作人員，大家都很努力，要停止互相指責，互相支持才能走過去。
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