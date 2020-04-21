發結訓證書 助金門餐飲特產業提升服務品質

金門地區餐飲、特產服務業職訓系列課程即日起受理報名，完成9天課程發放結訓證書，符合規定者還可申請一天新台幣800元津貼。金門縣政府盼協助業者提升服務品質。

縣府建設處今天發布新聞表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續肆虐全球，對金門產業造成嚴重衝擊；縣府針對地方餐飲、特產服務業者需求，繼觀光解說和電腦文書等行業之後，規劃開辦第4梯次職業訓練課程，提供在地餐飲、特產服務業業者待業進修或在職進修機會。

建設處指出，職訓課程自27日起到5月21日辦理，邀請台灣相關領域專業講師來金門授課，課程內容包括員工的溝通協調、行銷策略、服務流程管理、櫃檯接待服務、餐飲服務技能、餐飲實務、飲料調製實務、創意料理開發、名廚講堂、顧客抱怨處理、菜單設計、特色小吃料理等多面向課程，協助業者提升服務品質。

9天的課程共54小時，開放名額50人，額滿為止。培訓對象為餐飲、特產服務業相關人員，採網路報名方式。網址: https://reurl.cc/b59lD6。

建設處表示，第一天課程在環保局大會議室，之後預定移師台開風獅爺創新園區。參訓學員在結訓後將發放結訓證書，如符合縣府社會處「金門縣政府補助地區縣民參加職業訓練生活津貼暨就業促進獎助金實施要點」規定，還將協助向社會處申請職訓津貼一天800元。

民眾如有任何疑問，請撥打服務專線318823#62389，向建設處陳小姐詢問。建設處同時提醒，上課期間請學員配戴口罩並量測體溫，不符合規定者不得進入。