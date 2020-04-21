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磐石軍艦疫情波及警方 高市142名員警接警示簡訊

聯合報 / 記者林伯驊林保光／高雄即時報導
磐石軍艦疫情影響警方，除了派出所消毒，高雄市警局今天也清查出，共有142名員警接獲疫情警示簡訊。 記者林保光／翻攝
磐石軍艦疫情影響警方，除了派出所消毒，高雄市警局今天也清查出，共有142名員警接獲疫情警示簡訊。 記者林保光／翻攝

海軍敦睦艦隊磐石軍艦官兵受確診罹患新冠肺炎，未確診前，1名確診者曾到派出所申報身分證遺失，高雄市警左營分局8名員警因直接接觸確診官兵或在同一場域，須請假居家隔離或自主健康管理。高雄市警局今天全面清查出，共有142名員警曾接獲「疫情警示」簡訊，要求收到簡訊的員警須自主健康管理，但仍照常上班。

警方表示，磐石軍艦確診官兵下船後在高雄市各地活動，疫情中心經足跡調查，對同時段曾與確診者出現在同地點的民眾，發出疫情警示簡訊，警方因其中確診者到過左營警分局舊城派出所，3名直接接觸確診對象的員警須請「防疫隔離假」，另5名員警也同在派出所，也得請假回家自主健康管理。

高雄市警局擔心，確診官兵下船後，也另有員警在某時、地接觸確診者，為避免影響警方勤務運作，今天才全面清查曾接到「疫情警示」簡訊的員警人數，發現共有142名員警接到簡訊。

高雄市警局表示，因不能確定接到簡訊的百餘名員警與確診官兵曾直接接觸，沒強制要求這百餘名員警請假，但要求為了機關安全，全得自主健康管理，上班時都得戴口罩，一旦有症狀就須反應，並即請假。

高雄警方之前曾演練過遇類似確診者到派出所之後的因應方法，舊城派出所編制17人，因8人被迫居家隔離及請假自主健康管理14天，這14天舊城派出所員警將只受理民眾到派出所報案，對外巡邏、處理交通事故等勤務，則由左營、啟文派出所員警代處理。

高雄市 疫情 健康管理

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