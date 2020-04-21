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助畜牧業度難關 金門畜試所祭補助優減措施

中央社 / 金門縣21日電

金門縣畜產試驗所表示，因應新冠肺炎疫情影響畜牧業，縣府提出補助業者改善污染防制設施方案，並調整種牛種羊售價，協助畜牧業者度過難關。有需要者即日起可向畜試所登記。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續嚴峻，金門地區牛羊隻銷售量持續低迷；縣府建設處表示，因應疫情，縣長楊鎮浯指示建設處應立即研擬相關因應措施，協助業者度過難關。

畜試所指出，配合調整的相關措施包括，向農委會爭取109年度離島建設基金農業建設計畫，辦理「金門特色畜產業發展」，補助地區養牛戶建置趕牛走道或污染防制設施共5戶，每戶補助上限新台幣4萬元，請有需要的飼養戶即日起到5月4日止，直接向畜試所登記。

其次是調整布拉安格斯種牛售價。畜試所表示，將採用預先購買登記與牛隻分階段體重計價方式銷售，更貼近地區牛隻銷售的金額，同時讓飼養戶能以更優惠的價格購買布拉安格斯種牛，加速地區牛隻品種改良的期程。第三，調整羊隻推廣實施的售價，調降現有種羊推廣價格，以嘉惠地區農民。

畜試所表示，以上兩項銷售價格調整都是自即日起施行；登記方式與各項措施細節，可電洽334458畜試所承辦人，或到畜試所官網參閱相關資訊。

畜試所所長許一傑表示，以上相關補助或優減相關措施，是縣府關心體恤畜牧業者研擬的相關措施，盼解決業者困境，同時讓鄉親能便捷購得優良且低價的肉品。鄉親或飼養戶、加工業者，如想進一步了解，可電洽畜試所推廣課334458分機112章小姐或分機113張先生，或到畜試所官網參閱相關訊息。

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