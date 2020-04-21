炫砲牌照：長長「99」、一路「88」開放競標

屏東監理站本26日至28日開放新式自用大貨車「KEM-6001」至「KEM-8000」、自用辦拖車「HAB8801」至「HAB8900」及普通重型機車的車號牌「NEM-0001」至「NEM-9999」等牌照，民眾可上網查詢，參與公開競標。

屏東監理站說，競標牌照號碼依級別與底價金額分類，第1級是4碼同號如8888諧音「發發發發」、9999「久久久久」。各車招標底價分為，汽車6千元、機車3千元。

第2級為「雙數對」前小後大，如6688、8899或5678、6789等，各車招標底價汽車3千元、機車2千元。

1、2級招標牌照號碼以外的號碼，及區間內自選的號碼為第3級。各車招標底價，汽車3千元、機車2千元。

參加競標的民眾須準備自然憑證IC卡及晶片讀卡機，也要加入監理服務網會員，才能至監理服務網競標，歡迎多加利用。監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）