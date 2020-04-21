敦睦艦對疫情擴大 高雄市最快下周防疫兵棋推演

敦睦艦隊疫情擴大，高雄市長韓國瑜指示研考會等單位籌備社區演練，據了解，市府將配合中央最快下周將邀各區長一起進行兵棋推演，模擬情境設定為爆發社區感染，現在正在草擬劇本中。

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心表示，已備有三階段整備方案，包含第一階段「過渡期」加強查核、第二階段「警戒期」快速圍堵、第三階段「管制期」不排除封城。中央預計本周四、五將方案送地方政府，請地方政府表示意見。

市府官員表示，中央要求地方政府表示意見，所以要先把地方的規畫情況準備起來，現在做的是警戒期快速圍堵階段，假設有社區感染情況發生時，要把市府局處如何分工及作業的SOP做一個兵棋推演。

由於市府認為高雄軍艦破口太嚴重，目前規畫為進入警戒期前半段，假設有社區感染時該如何因應，本周至少開2次府內預備會議討論，目前還在草擬劇本、初步規畫，規畫完後由市長核定，再配合中央指示，最快下周進行兵棋推演。

高雄市兵棋推演會把各區都先納進來，邀邀所有區長一起準備、參與沙盤推演，預計採視訊方式，將分至少2到3處舉行視訊推演，並待兵棋推演完成後，才會進入實戰演習。